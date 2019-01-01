ماني يحذر ليفربول من ليستر سيتي وفاردي الذي يسجل دائمًا

ماني يتحدث عن صعوبة مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي وخطورة جيمي فاردي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حذر النجم السنغالي ساديو ماني لاعبي ليفربول من مباراة ليستر سيتي القادمة خاصة في ظل وجود المهاجم الإنجليزي الهداف في المواعيد الكبرى جيمي فاردي.

وكان ليفربول قد انتصر بصعوبة على ريد بول سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة منتصف الأسبوع ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقبل المواجهة المقبلة أمام ليستر سيتي، أكد ساديو ماني على صعوبتها وضرورة عدم الاستهانة بها من أجل أن يستمر ليفربول في سلسلة انتصاراته المحلية، حيث لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة في البريميرليج حتى الآن.

وأضاف: "لقد نجحوا في التعادل أمامنا على ملعبنا خلال الموسم الماضي، رغم أننا سجلنا أولًا، هم يستطيعون الحضور بقوة في المواعيد الكبرى تحديدًا"

وتابع: "تزداد خطورة ليستر سيتي بسبب وجود لاعب مثل جيمي فاردي، مهاجم مميز ويستطيع تسجيل العديد من الأخطاء وحسم المباريات، خاصة تلك التي تلعب أمام الستة الكبار، هو يمتلك شخصية رائعة تمكنه من الحسم في مثل هذه المواجهات"

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 21 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالانتصار في 7 مباريات من أصل 7 مباريات لعبها.