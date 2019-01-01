ماني يتابع أحدث أعماله الخيرية قبل عودته لليفربول

انتهى من مشروع .. ودفع تكاليف مشروع جديد

كشفت وسائل الإعلام المحلية في السنغال، عما فعله النجم الكبير ساديو ماني، قبل انتهاء عطلته الصيفية وعودته مرة أخرى إلى بلاد الضباب للدفاع عن ألوان ليفربول.

ونقلت إذاعة "توك سبورت" البريطانية، عن مصادر صحافية في داكار، أن صاحب الـ27 عامًا، رفض العودة إلى مدينة نهر الميرسيسايد، قبل متابعة واحدة من أهم أعماله الخيرية، التي يشرف عليها بشكل خاص، منذ أن مولها بمبلغ يُقدر بنحو ربع مليون جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير، أن هداف البريميرليج بالمناصفة مع ابن قارته محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج، قضى أغلب أوقات الراحة الصيفية في قريته في بامبالي، للانتهاء من كافة الأعمال الخيرية، المقرر تسليمها في الوقت الراهن، عكس جُل نجوم العالم، الذين يستمتعون بوقتهم في الأماكن الفاخرة على أغلى شواطئ الكرة الأرضية في الوقت الراهن.

قائمة المصابين 😬



براهيما دياز 🤕

أسينسيو 🤕

ميندي 🤕

يوفيتش 🤕

كورتوا 🤕 pic.twitter.com/K2h6ivn9lU — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

واحدة من أكثر المشاريع الخيرية التي أصر على رؤيتها بعينيه قبل مغادرة البلاد والعودة إلى إنجلترا، هي مدرسة القرية الجديدة، التي تحمل تكاليف بنائها بمفرده، مقابل 250.000 جنيه إسترليني، وهو ما أظهرته الصور الواردة من قريته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتف الخلوق بالمدرسة التي زار موقعها بنفسه، بل دفع تكاليف بناء مستشفى جديدة في القرية، ليبدأ التفكير في العودة إلى فريقه، للاستعداد لحملة الدفاع عن كأس دوري أبطال أوروبا، والأهم من ذلك بالنسبة لجماهير الريدز، إنهاء عقدة البريميرليج الغائب عن خزائن النادي منذ ثلاثة عقود.