ماني: نمر بأصعب الأوقات، وهدفنا الفوز بدوري الأبطال

ساديو ماني نجم فريق ليفربول يؤكد صعوبة موقف فريقه في الموسم الجاري، ورغبتهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

أكد ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي على صعوبة موقف فريقه في الموسم الجاري بعد التراجع الأخير والعدد الكبير من اللقاءات التي خسروها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماني وأكد خلالها أن فريقه يمر بأصعب الأوقات منذ قدومه لصفوفه، وتطرق خلالها للحديث عن رغبتهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال ماني "كلاعب كرة قدم محترف ما يحدث في الوقت الحالي ليس سهلًا أبدًا، بالأخص عندما تكون معتادًا على تحقيق الانتصارات في كل مباراة مثلما كان الوضع في الموسم الماضي".

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وأضاف: "بعض الأوقات في المواسم الماضية كانت صعبة، لكنها ليست كالموسم الجاري، لكننا الآن لدينا خبرة أكبر ونعرف كيف يجب أن نتعامل مع تلك الأمور، علينا أن نتحد وأن نبقى على الإيجابية بيننا".

وأكمل: "هدفنا في الوقت الحالي هو أن نصل لأول أربعة مراكز في الترتيب، لن يكون الأمر سهلًا لأننا نواجه أفضل الفرق في أوروبا".

وأنهى تصريحاته: "نحن هنا للتغلب على أفضل الفرق في العالم، وسنقوم بكل شيء ممكن من أجل ذلك ومن أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، وأمامه عشر جولات على النهاية.