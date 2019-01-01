ماني معلقًا على أزمته مع صلاح: عدنا أصدقاء من جديد

ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول يعلق على أزمته مع المصري محمد صلاح للمرة الأولى منذ وقوعها بالدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

علق النجم السنغالي ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وفريق ليفربول للمرة الأولى على أزمته مع المصري محمد صلاح هداف الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماني ونقلتها على لسانه شبكة "كانال بلس"، وأكد خلالها أنه تجاوز الأمر بعد حديثًا له مع صلاح بعد الأزمة.

وقال ماني: "مثل تلك الأمور تحدث في كرة القدم، بعض الأحيان يتوجب عليك أن تقول الأشياء وجهًا لوجه، رغم ذلك بعض الأحيان أنا أيضًا لا أمرر الكرات".

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وأضاف: "تحدثت أنا ومحمد صلاح وتناقشنا في الأمر وعدنا أصدقاء جيدين من جديد كما كنا من قبل بالفعل".

وكانت الجولة التي سبقت التوقف الدولي قد شهدت توترًا في العلاقة بين الثنائي عقب أن تمسك صلاح بالكرة أكثر من اللازم في أكثر من مناسبة مما تسبب في انفجار غضب ماني على مقاعد البدلاء عقب تبديله.

جدير بالذكر أن ماني يملك في الوقت الحالي أربعة أهداف في رصيده بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع محمد صلاح.