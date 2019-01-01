ماني: مستعد لمبادلة ميدالية دوري أبطال أوروبا بكأس أمم أفريقيا

لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي يحلم بتحقيق الإنجاز مع منتخب بلاده

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد ساديو ماني، لاعب المنتخب السنغالي أنه مستعد مبادلة ميدالية دوري أبطال أوروبا مقابل الفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده.

وافتتح السنغال مشواره في البطولة الأفريقية بالأمس بفوز سهل على حساب تنزانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي شهدت غياب ماني.

وقال ماني في تصريحات عبر شبكة فرانس فوتبول: "نحن واحد من المرشحين للفوز باللقب، ولكن هذا لا يكفي يجب ان نقاتل من أجل الفوز".

وواصل: "أريد تحقيق كأس الأمم الأفريقية مع بلدي لأول مرة في التاريخ، أنا مستعد لمبادلة ميدالية دوري أبطال أوروبا مقابل الفوز بالبطولة، العودة إلى السنغال بالكأس ستكون رائعة".

وتطرق لاعب ليفربول إلى الحديث عن نشأته وقال: "لم يكن أحد يحب في عائلتي أن العب كرة القدم، كان الأمر صعباً لم أفهم لماذا لم يسمح لي أن أعيش حلمي".

وساهم ماني في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي هذا الموسم، كما حصل على جائزة هداف البطولة بالتساوي مع زميله محمد صلاح ولاعب أرسنال أوباماينج.

الأسطورة الفرنسية ذو الأصول الجزائرية يتحدث عن أمنياته لـ @LesVerts 🇩🇿🗣️#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/gZJvIMVZn8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 24, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي يستعد، لمواجهة نظيره الجزائري مساء الجمعة القادم في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، على استاد الدفاع الجوي.