ماني: فان دايك نجح في جعل الناس تنسى ثمنه

مستوى مميز من الثنائي بالموسم الجاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كال ساديو ماني، نجم هجوم ليفربول، المديح لزميله فيرجيل فان دايك وأشاد بالتأثير الكبير له على مستوى وتطور أداء الفريق بالموسم الجاري.

وكان ليفربول ضم فان دايك منتصف الموسم الماضي مقابل ما يقارب 80 مليون يورو قادماً من ساوثامبتون بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

وقال ماني للمراسلين: "وصوله له أثر كبير علينا، كبير جداً، الجميع يرى ذلك، وقت وصوله الجميع كان يتحدث أن تم دفع الكثير من أجل فيرجيل". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وواصل: "ولكن منذ وقتها الجميع تناسى المبلغ المدفوع بفضل مستواه الجيد جداً، قام بعمل كبير لنا في الخلف".

بوجبا: مورينيو طورني كلاعب وأشكره على ما قدمه للفريق

خسارة غير متوقعة لفريق جوارديولا تزيد الفارق بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي، فهل سيكمل رجال كلوب في الصدارة🤔 pic.twitter.com/GqH5mqo0lF — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

رومينيجه يعترف بوجود خلافات بين كوفاتش واللاعبين

وأكمل السنغالي: "أنا سعيد للغاية له كزميل، هو أحد قادة الفريق، يمكن رؤية ذلك بكل مباراة، أثبت أنه من أفضل مدافعي العالم".

وكشف ماني عن الحوار الذي داره بينه وبين فان دايك بعد هدف الأخير في واتفورد: "قلت له أخيراً سجلت لنا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتبع: "الأمر منذ مدة طويلة، الجميع سعيد لأجله وهو لاعب جيد وأنا واثق أنه سيسجل لنا المزيد".

وسجل فان دايك هدف ليفربول الثاني أمام واتفورد مساء الجمعة في الانتصار بثنائية نظيفة لينفرد بقمة الترتيب بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي.

ويلعب ليفربول في اللقاء القادم مع نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء المقبل ثم يواجه أرسنال في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.