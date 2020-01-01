ماني: صلاح أناني؟ أوضحت ذلك من قبل، وكلوب مثل والدي

ساديو ماني نجم فريق ليفربول يتحدث عن زميله محمد صلاح ويوضح علاقته به وبيورجن كلوب.

كشف النجم السنغالي ساديو ماني عن علاقته الطيبة بنظيره المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

جاء هذا في حوار صحفي تحدث خلاله ماني مع صحيفة "لو سولي"، وأكد خلالها أن اتهام محمد صلاح بالأنانية أمر غير عادل.

وقال ماني: "لدينا علاقة طيبة للغاية أنا ومحمد صلاح، سواء كان ذلك داخل الملعب في المباريات أو التدريبات أو حتى خارجه".

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وأضاف: "لا أرى محمد صلاح أنانيًا، صحيح هناك بعض سوء التفاهم يحدث داخل الملعب لكن ذلك طبيعي في كرة القدم أعلم أنه ليس أنانيًا وهذه ليست المرة الأولى التي أقول فيها مثل ذلك التصريح".

وأردف عن تصريحاته رياض محرز عنه: "لا أهتم كثيرًا بالجوائز الفردية، لكن من الرائع أن يظن محرز أنني أستحق جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي".

وأكمل: "بالنسبة لي هناك العديد من النجوم في البطولة يستحقون الحصول على نفس الجائزة، ليس أنا فقط، كل ما يهمني هو الألقاب الجماعية".

وأنهى تصريحاته: "يورجن كلوب بمثابة الأب بالنسبة لي، لقد قلت ذلك كثيرًا، وتعلمت منه طوال السنوات الماضية".

جدير بالذكر أن ماني كان قد حقق لتوه لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول للمرة الأولى في تاريخه، عقب خسارة مانشستر سيتي المنافس الأساسي أمام تشيلسي بهدفين لهدف.