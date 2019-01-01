ماني بعد غيابه عن حفل "الكرة الذهبية": سأحاول الفوز بها العام القادم

ساديو ماني يترك رسالة لليو ميسي

برر مهاجم ليفربول ساديو ماني غيابه عن حفل مجلة "فرانس فوتبول"، لإعلان الفائز بجائزة "الكرة الذهبية"، لأفضل لاعب محترف في ملاعب القارة العجوز.

وأشار أسد التيرانجا في مقطع فيديو بثه عبر مختلف منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن التزامه بمباراة ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، حال دون حضوره الحفل.

وقال "مرحبًا بالجميع .. كنت أود التواجد هناك، لكن للأسف جدولي لم يسمح بذلك بسبب مباراة الأربعاء".

وأضاف "أهنئ الفائز وأمنحه موعدًا في العام المُقبل، إن شاء الله سأحاول أن أكون هناك (حفل البالون دور)، وربما أرفع الجائزة. إلى اللقاء أراكم قريبًا".

وتوج برغوث برشلونة ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، ليفض الشراكة مع كريستيانو رونالدو، ويصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالبالون دور في كل العصور.

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واحتل مهاجم ساوثامبتون السابق المركز الرابع في قائمة أفضل 10 لاعبين من قبل المجلة، وجاء خلفه زميله وابن قارته محمد صلاح في الترتيب السادس، وقبلهما كريستانو رونالدو خلف ليو والوصيف فيرجيل فان دايك.

وخرج حامي عرين ليفربول أليسون بكير من الحفل بجائزة "ياشين" كأفضل حارس مرمى، بينما ربحت الأمريكية المخضرمة ميجان رابينيو جائزة أفضل لاعبة في العالم.