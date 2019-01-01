ماني: اللعب مع صلاح ممتع وكلوب مميز لهذا السبب

ساديو ماني نجم فريق ليفربول يشيد بالثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ويتحدث عن علاقته بالألماني يورجن كلوب.

أشاد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول بزميله المصري محمد صلاح ونظيره البرازيلي روبرتو فيرمينو وبما يقدماه معًا في خط هجوم الريدز.

جاء هذا في حوار مع الموقع الإلكتروني للنادي، تطرق خلاله للحديث عن الشراكة الهجومية الناجحة مع الثنائي البرازيلي المصري وعلاقته بيورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

وقال ماني: "دومًا ما أقول أن اللعب بجوار محمد صلاح وفيرمينو سهل للغاية، على المستوى الشخصي أظن أنني محظوظًا لدرجة كبيرة للتواجد مع هذا الثنائي العظيم في نفس الفريق".

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وأضاف: "أي لاعب سيتواجد بجوارهما في الملعب يستمتع بالوقت الذي يمضيه لأنهما رائعان ويجعلان كل شيء أسهل بشكل كبير لذلك أحاول الاستمتاع بكل الوقت الذي نتواجد فيه معًا".

وأكمل: "كل لاعب منا يأتي من بلد مختلفة ونتحدث عدة لغات كلغة أولى لكن كرة القدم لها لغة عالمية خاصة بها يمكن للجميع أن يتحدث بها".

وأنهى حواره بالحديث عن كلوب: "لو أردت أن أصف كم هو جيد وناجح سيكون ذلك الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي لكن الجميع يرى ذلك ودومًا يملك الكلمات المناسبة لكل موقف ويعرف كيف يتعامل مع كل لاعب".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٤ نقطة وبفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه.