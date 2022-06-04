ماني: السنغاليون يريدون رحيلي عن ليفربول؟ سأنفذ طلباتهم!

بايرن هو الأقرب للحصول على خدماته

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، أنه سيرحل عن صفوف ليفربول لو كانت هذه رغبة أبناء بلاده في السنغال.

وتزداد التكهنات حول مصير صاحب الـ30 سنة هذا الصيف، مع عدم وجود أي أنباء حول تجديد عقده مع الريدز الذي ينتهي في يونيو 2023.

وعلى جانب آخر ترتفع احتمالات رحيله وانتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية الألمانية.

ماذا قال ماني؟

لاعب ليفربول قال في تصريحات صحفية نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية:"أنا على وسائل التواصل الاجتماعي مثل أي شخص آخر وأرى التعليقات".

وأضاف:"أليس هناك ما بين 60 إلى 70% من السنغاليين يريدون مني مغادرة ليفربول؟ سأفعل ما يريدون، سنرى قريبًا لست في عجلة من أمري، سنرى ما سيحدث".

"I will do what they want"



Sadio Mane says he will do what the people want when responding to an online poll in Senegal which said 60-70% of people want him to leave Liverpool. pic.twitter.com/jKoU9fMQgQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 3, 2022

وكان كلوب قد سُئل عن مستقبل ماني قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وأجاب:"أينما يلعب ساديو العام المقبل سيكون لاعبًا كبيرًا".

هل ينتقل ماني إلى بايرن ميونخ؟

النادي الألماني ليس هو الطرف الوحيد المهتم بالتعاقد مع اللاعب، هناك أيضًا ريال مدريد الذي يبحث عن صفقة بديلة بعد ضياع كيليان مبابي.

ولكن شبكة "سكاي" الألمانية أكدت أن بايرن حاليًا هو النادي الأقرب للتعاقد مع الدولي السنغالي بعد اقترابه من التوصل لاتفاق مع ليفربول واللاعب نفسه.

وأوضحت أن بايرن عرض على ليفربول 30 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين كإضافات مستقبلية مقابل التعاقد مع ماني حتى 2025.

ويطمح ليفربول في الحصول على مبلغ أكثر من 30 مليون يورو في البداية، وهو الأمر الذي يدرسه بايرن في الوقت الحالي.