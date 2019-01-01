ماني يكررها: أفضل أمم إفريقيا على دوري الأبطال

نهائي مرتقب بين رفقاء ماني ومحرز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ساديو ماني، نجم السنغال وليفربول، أنه يفضل تحقيق بطولة أمم إفريقيا على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وكان ماني قد كرر نفس التصريح في أعقاب فوز ليفربول بدوري الأبطال الشهر الماضي واستعداده لخوض غمار المنافسات الأفريقية.

صوت التاريخ| السنغال لم يهزم الجزائر أبداً في أمم إفريقيا

🏆 المباراة النهائية - كأس أمم إفريقيا 2019

🇸🇳 السنغال 🆚 الجزائر 🇩🇿

⏰ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ستاد القاهرة الدولي



رسالة إلى محاربي الصحراء 📢

✨لقد تخطيتم كل الصعوبات للزحف نحو اللقب.

⏰ 90 دقيقة ( شغف - قوة - رجولة) تفصلنا عن حلم لقب الكان الثاني من أرض الفراعنة.🏆 pic.twitter.com/lPXagAM3gI — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وقال ماني مع "بي بي سي": "أنا مستعد لتبادل ميداليتي بدوري الأبطال الآن بتلك الخاصة بأمم إفريقيا".

وأكمل: "ولكن أتمنى أن لا يكون هناك حاجة لفعل الأمر وأن نحقق الفوز بالبطولة، نعرف مدى صعوبة الأمر ولكن ذلك طبيعي".

وأردف جناح ليفربول: "الجزائر فريق عظيم وأنا أتطلع للعب المباراة النهائية والفوز بها.

وتقام المباراة النهائية بين السنغال والجزائر مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية.