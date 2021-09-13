ماني أم صلاح .. إدارة ليفربول تستمع لطلبات السنغالي!

ليفربول ينوي تمديد تعاقده مع ماني مما يضع شكوك حول مستقبل صلاح

أفاد تقرير صحفي أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تستعد لربط مهاجمها السنغالي، ساديو ماني بعقد طويل الأمد مع الفريق.

وتتزامن هذه الأنباء مع مطالب نجم الفريق، محمد صلاح المادية لتجديد عقده مع ليفربول والتي أثارت الكثير من الجدل في الفترة الماضية.

بماذا أفادت التقارير بشأن ماني؟

حسب ما ورد عن الصحفي الإيطالي الشهير "نيكولو شيرا" فإن إدارة الريدز تخطط لتجديد التعاقد مع ماني حتى عام 2025، مما يعني أنه سيبقى في آنفيلد حتى يبلغ من العمر 34 عامًا.

وأشار إلى أن ليفربول يستعد لتقديم عرض بنفس قيمة راتب فيرجيل فان دايك، حيث يحصل على 220 ألف إسترليني في الأسبوع، لإقناع ماني بالتمديد.

وكانت إدارة الفريق الإنجليزي على مدار العامين الماضيين تحاول تجديد عقد اللاعب، مع تقديم 200 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا، إلا أن اللاعب تصدى لتلك المحاولات.

ماذا يعني تجديد عقد ماني بالنسبة لصلاح؟

في الوقت الذي كانت فيه إدارة ليفربول تعكف على تجديد عقود القوام الأساسي لضمان استمرارهم لأبعد مدة ممكنة، ظهرت مطالب للنجم المصري بعيدة كل البعد عن ما تريده.

فحسب تقرير نشرته "ميرور" فإن الدولي المصري طالب بالحصول على 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا ليصبح واحدًا من أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي.

ليفربول كان على استعداد تام لمنح الدولي المصري زيادة ضخمة في راتبه، لكن ترى أن المبلغ خيالي ومع ظهور أنباء تلبية مطالب السنغالي، يفتح باب التكهنات حول مدى استجابتها لمطالب النجم المصري ويضع شكوك حول مستقبله مع الفريق.

عقد صلاح الحالي مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وكان قد نجح النجم المصري مؤخرًا في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي بتسجيل هدفه الـ 100 في الدوري الإنجليزي، سواء مع ليفربول أو تشيلسي.

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