ماني: أشعر بالغيرة بسبب سار وأرنولد سيعاني

ساديو ماني نجم فريق ليفربول يكشف عن تمنيه ضم فريقه لمواطنه إسماعيلا سار لاعب فريق واتفورد الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن سعادته لمواطنه إسماعيلا سار نجم ستاد رين السابق وواتفورد الحالي بسبب انضمامه للدوري الإنجليزي مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماني لصالح صحيفة "أتلتيك" وأكد خلالها أنه تمنى تواجد سار معه في ليفربول وضمه في الميركاتو الصيفي.

وقال ماني: "أنا أشعر ببعض الغيرة بسبب صفقة انضمام إسماعيلا سار لواتفورد، كنت أتمنى أن أراه في صفوف ليفربول بدلًا منهم، لكنني سعيد للغاية من أجله".

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وأضاف: "بالرغم من كونه لاعبًا رائعًا، فالأمور في الدوري الإنجليزي لا تكون سهلة في البداية، سيكون علي أن أقدم له المساعدة، وكذلك الجماهير، هو يحتاج لثقتهم".

وأكمل: "تحدثت مع أرنولد وأخبرته أن اللعب أمام سار لن يكون سهلًا، وأنني سأسانده كثيرًا خلال مواجهتهم لانه لاعب سريع و يملك قدرات فنية كبيرة بالمراوغة".

جدير بالذكر أن سار كان قد انضم لصفوف واتفورد قادمًا ستاد رين مقابل ٣٠ مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية وفي نهايته بإنجلترا.