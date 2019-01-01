ماني: أزمتي مع صلاح انتهت وعدنا صديقين

أزمة ضربت ثنائي ليفربول خلال الأسابيع الأخيرة ولكنها انتهت الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي أن علاقته مع زميله في الفريق محمد صلاح، عادت كما كانت وعادا صديقين مقربين من جديد.

واختلف ماني وصلاح، في مباراة بيرنلي بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، عندما رفض صلاح تمرير الكرة إلى اللاعب السنغالي، الذي غادر الملعب غاضباً بسبب ما حدث.

وقال ماني في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث مع صلاح انتهى، في كثير من الأوقات نقول أشياء وجهاً لوجه، وهذا هو الحال في كرة القدم".

وتابع: "في الكثير من الأحيان يحدث معي هذا الأمر ولا أمرر الكرة لزملائي، ولكن في النهاية تصالحت أنا وصلاح وعدنا صديقين مقربين كما كنا".

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وشارك الثنائي معاً في فوز فريقهما، يوم السبت الماضي على حساب نيوكاسل بثلاثة أهداف لهدف، سجل ماني هدفين، بينما سجل صلاح الهدف الثالث.

جدير بالذكر أن ليفربول، يستعد لمواجهة نابولي الإيطالي مساء غد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.