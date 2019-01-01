ماني: أتابع برشلونة ورونالدينيو هو بطلي

نهائي الموسم الماضي خبرة جيدة وليس حسرة للاعب السنغالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وقال ماني في المؤتمر الصحفي:"أحاول بذل كل شيء لمساعدة الفريق في الحصول على نتيجة إيجابية، أنا متحفز للغاية وأتمنى أن أسجل غداً لفريقي".

وعن نهائي الموسم العام الماضي قال:"لقد كانت تجربتة جيدة لنا أن نلعب النهائي وأن نواجه أحد أفضل فرق العالم".

وعن زميله السابق كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة أوضح:"إنه لاعب عظيم، كنت غيوراً حيال حصول برشلونة عليه بعض الشيء! لا يزال صغيراً وسيواصل التحسن لأنه يعمل بجد".

ويرى السنغالي الدولي أن اعتبار مواجهة الغد مباراة بين أفضل خطي هجوم في العالم هي "مجاملة رائعة وحافز أكبر للعب ضد الأفضل في العالم".

أيضاً كشف ماني عن متابعته لبرشلونة منذ الصغر قائلاً:"إنه ملعب رائع، كنت أشاهد برشلونة منذ كنت صغيراً، كلنا نحب مشاهدة الكرة، لذلك سيكون عظيماً أن ألعب بمثل هذا الملعب، ولكن ذلك سيكون حافزاً ليس ضغطاً".

ختاماً أكد السنغالي حبه للبرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق بقوله:"رونالدينيو كان بطلي، أحببت مشاهدته يلعب حقاً، لا زلت أحبه كي أكون صريحاً، أتمنى أن يكون لدي ابتسامته"!

يذكر أن ليفربول الذي يحل ضيفاً على برشلونة غداً، كان قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.