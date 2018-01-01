مانولاس يلجأ لهذا الحل للانتقال لمانشستر يونايتد

مدافع فريق روما كوستاس مانولاس يتعاقد مع وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا

فيسبوك تويتر محمد عماد

تعاقد كوستاس مانولاس مدافع فريق روما مع وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، وذلك من أجل التفاوض على الانتقال لمانشستر يونايتد وفقًا لما ذكرته صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت.

اللاعب الدولي اليوناني اختار التعاقد مع رايولا وكيل أعمال بول بوجبا ودوناروما وزلاتان إبراهيموفيتش.

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وسيسعى مانولاس للاستعانة بخبرة ودهاء رايولا للانتقال لمانشستر يونايتد، أو تجديد العقد القادم مع روما.

ويرتبط مانولاس بعقد مع روما حتى عام 2022، كما أن الشرط الجزائي لفسخ عقده 36 مليون يورو، وهو ما يريد روما أن يرفع منه ويعدل على العقد.

يشار إلى أن مانولاس البالغ من العُمر 27 عامًا يلعب في صفوف روما منذ عام 2014، ويرتبط حاليًا بالانتقال لأكثر من فريق في البريميرليج، على رأسها مانشستر يونايتد.