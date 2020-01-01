حقيقة رفض ميسي مصافحة مانولاس بعد مباراة برشلونة ونابولي

كوستاس مانولاس يكسر الصمت ويوضح حقيقة رفض ليونيل ميسي مصافحته بعد مباراة برشلونة ونابولي.

كشف اليوناني كوستاس مانولاس مدافع فريق نابولي حقيقة رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصافحته خلال مواجهة فريقه بالأمس أمام برشلونة.

جاء هذا في صورة نشرها مانولاس عبر يوميات حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، وأكد خلالها أن ميسي لم يرفض مصافحته.

الصورة كانت لميسي وهو يشير بالرفض لحكم المباراة كونيت شاكير بعدما أدار المواجهة، والذي كان يتجه بيده تجاه النجم الأرجنتيني.

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وكتب مانولاس: "البعض عليه أن يكون منتبهًا عند الحديث وقبل الكتابة بحماس ويشاهد الصورة جيدًا، لم أر أبدًا لاعبًا يلعب بساعة في يده".

وكانت المواجهة قد شهدت فوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وصعود الفريق الكتالوني لدور الـ 8 من البطولة.

ويقام دور الـ 8 ومواجهتي نصف النهائي بالإضافة للمباراة النهائية في دورة مجمعة بالبرتغال، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

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وكان شاكير قد ألغى هدفًا لليونيل ميسي في الشوط الأول، كان ليحسم المواجهة مبكرًا لكنه عاد واحتسب ركلة جزاء لليونيل ميسي في نهاية الشوط نفسه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

جدير بالذكر أن تلك لا تعد هي المرة الأولى التي يدير فيها شاكير مباراة لبرشلونة، فسبق له أن أدار لقاء العودة التاريخية لليفربول في نصف النهائي الموسم الماضي، كما أدار مواجهة نهائي دوري الأبطال في 2015 أمام يوفنتوس عندما حقق النادي الكتالوني اللقب لآخر مرة.



