مانشيني يفتح الباب أمام عودة بالوتيلي للمنتخب الإيطالي

مدرب منتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني يؤكد على متابعته لبالوتيلي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا على متابعته للاعب ماريو بالوتيلي لإمكانية ضمه في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ولم يلعب بالوتيلي مع منتخب إيطاليا منذ سبتمبر الماضي، ولكنه أحرز ثلاثة أهداف في أول أربع مباريات له مع فريقه الجديد أولمبيك مارسيليا.

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وقال مانشيني في تصريحاته لصحيفة تيكي تاكا: "منتخب إيطاليا سيأخذ بعض الوقت لكي يعود لسكة الانتصارات، ولكننا نسير على الطريق الصحيح، نمتلك جيلًا من اللاعبين الشباب ولكنهم في حاجة لخوض مباريات أكثر واكتساب خبرة".

كما أضاف مدرب انتر ميلان ومانشستر سيتي السابق: "بالوتيلي بدأ مشواره مع مارسيليا بطريقة رائعة، لقد أحرز ثلاثة أهداف في أربع مباريات، ونحن نتابعه مثله مثل أي لاعب، نسعى لتكوين مجموعة قادرة على خوض كأس الأمم الأوروبية والفوز بها".

يشار إلى أن منتخب الأزوري سيبدأ مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية أمام منتخب ليخنشتاين في شهر مارس المقبل.