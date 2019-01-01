مانشيني يعلن عودة كوالياريلا للمنتخب

واستدعاء لمدافع بارما الواعد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن فابيو مانشيني عن قائمة المنتخب الإيطالي التي ستلتقي في معسكر بمقر تدريب الأزوري "كوفيرتشيانو" في الرابع والخامس من فبراير.

شهدت القائمة أول استدعاء لفابيو كوالياريلا منذ 3 سنوات، حيث تألق الأخير بشكل لافت وصل لتصدره قائمة هدافي الكالتشيو مع سامبدوريا بـ16 هدفاً.

وشهدت القائمة أيضاً أول استدعاء لأليساندرو باستوني، مدافع بارما الواعد الذي ولد عام 1999.

وجاءت القائمة التي أعلنها مانشيني عبر تويتر كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما – أليكس ميريت – سالفاتوري سيريجو

خط الدفاع: أليساندرو باستوني – كريستيانو بيراجي – جورجيو كيليني – أندريا كونتي – دومينيكو كريشيتو – ماتيا دي تشيليو – أليساندرو فلورنزي – أماندو إيتزو – مانويل لاتزاري – أليسيو رومانيولي – ليوناردو سبيناتزولا

خط الوسط: نيكولو باريلا – ماركو بيناسي – برايان كريستانتي – روبرتو جاليارديني – لورنزو بيليجريني – ستيفانو سينسي – ساندرو تونالي – نيكولو زانيولو

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي – فيديريكو بيرناردسكي – فيديريكو كييزا – تيفان الشعراوي – روبرتو إنجليسي – لورنزو إنسيني – مويسي كين – كيفن لاسانيا – ماتيو بوليتانو – فابيو كوالياريلا

ويخوض المنتخب الإيطالي مباراتين في تصفيات يورو 2020، ضد فنلندا في الثالث والعشرين من مارس وليشتنشتاين في السادس والعشرين من الشهر ذاته..