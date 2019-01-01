كأس العالم للسيدات
إيطاليا

مانشيني يطالب إيطاليا بالمزيد بعد ثلاثية اليونان

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Getty Images
عرض كبير للأتزوري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أثنى روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، بالعرض المقدم من الأتزوري في الانتصار على اليونان في تصفيات أمم أوروبا وقال إن الفريق يسبق برنامج إعداده.

إيطاليا انتصرت على مضيفتها بثلاثية نظيفة مساء السبت لتصل للنقطة التاسعة وتنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات البطولة القارية.

وقال مانشيني مع "راي": "المهم أن نستمر في التحسن، بدأنا بقوة منذ الدقيقة الأولى، ولكن لماذا لم نسجل الرابع في الشوط الثاني؟".


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وأكمل: "كان يجب أن نستمر في الضغط بقوة ولكن تراجعنا في بعض الأحيان وكان يجب أن نستغل الفرص أفضل لأننا كان يمكن أن نتقبل أهدافاً".

وواصل مانشيني: "أقول إننا نسبق برنامج الإعداد، ولكن لا زال أمامنا عمل كبير، قمنا بدوري أمم طيب لأننا نافسنا للجولة الأخيرة".

إيطاليا تلعب الثلاثاء المقبل في تورينو أمام البوسنة والهرسك ضمن الجولة الرابعة لتصفيات أمم أوروبا 2020.

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