مانشيني يرشح يوفنتوس لقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد

رغم هزيمة يوفنتوس في الذهاب.. مانشيني يرشحهم لإقصاء أتلتيكو مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

يؤمن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا بحظوظ يوفنتوس في العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي على ملعب واندا ميتروبوليتانو من أتلتيكو مدريد بثنائية مقابل لا شيء.

ويرى مانشيني أن يوفنتوس استطاع العودة الموسم الماضي بعد الهزيمة من ريال مدريد في ملعبه بثلاثية مقابل لا شيء، ليفوز بثلاثية مقابل هدف ويكون قريبًا من مواصلة مشواره في دوري الأبطال.

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وقال المدرب الإيطالي: "مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ستكون صعبة، ولكن يوفنتوس فريق يمتلك خبرة كبيرة وعاد بالنتيجة الموسم الماضي، ربما لم يقدم رونالدو نفس ما قدمه في دوري الأبطال الموسم الماضي حتى الآن، ولكنه يحقق أشياء عظيمة، الدوري في إيطاليا أصعب من إنجلترا وإسبانيا، وبالنسبة لي فهو يقدم موسمًا رائعًا".

كما أضاف مدرب انتر ميلان ومانشستر سيتي السابق: "سيميوني مدرب صاحب شخصية رائعة منذ أن كان لاعبًا، ربما احتفاله لم يكن صائبًا ولكنه اعتذر عن ذلك".