مانشيني: مهلة 6 أشهر لبالوتيلي وهذه نصيحتي لكين

كيف أعطى مانشيني الفرصة الأخيرة لبالوتيلي وماهي نصيحته لمويس كين؟

طالب روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي المهاجم الشاب مويس كين بالبحث عن نادٍ يتيح له فرصة اللعب بشكل مستمر والمشاركة الدائمة كأساسي.

وسيخوض المنتخب الإيطالي معسكرًا إعداديًا في دولة قطر مارس المقبل استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأوروبية والتي ستقام في يونيو من العام المقبل.

وحول ذلك، طالب روبيرتو مانشيني جميع اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم قبل هذا المعسكر من أجل استدعائهم له ومنح الفرصة لأفضل اللاعبين دائمًا.

وحول مويس كين قال مانشيني: "عليه البحث عن نادٍ يمنحه فرصة المشاركة دائمًا، هذا ضروري في هذه المرحلة العمرية التي يعيشها من أجل التطور أكثر"

وبالنسبة لبالوتيلي، أشار مانشيني أن أمامه 6 أشهر فقط لتقديم المستوى المثالي حتى يكون مؤهلًا لتمثيل المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

وأضاف: "أكرر، سيتم استدعاء بالوتيلي حين يكون جاهزًا، هذا ما سيحدث مع جميع اللاعبين، لا يوجد استثناءات، أود أن يمتلك المنتخب الإيطالي دائمًا أفضل اللاعبين وأكثرهم جاهزية"

وحقق المنتخب الإيطالي 11 انتصارًا متتاليًا مع روبيرتو مانشيني كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ الأتزوري، ولكنه لم يواجه خصمًا من العيار الثقيل خلال التصفيات.

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يذكر أن إيطاليا قد ودعت منافسات النسخة الماضية من كأس الأمم الأوروبية على يد منتخب ألمانيا من ربع نهائي البطولة، وذلك تحت قيادة أنطونيو كونتي.