مانشيني: لست ساحرًا والسعودية تعاني من نفس مشكلة إيطاليا!

ماذا قال مانشو في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي؟

SHAHID

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، مراسم توقيع عقود تولي المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، لمدة أربع سنوات مقبلة، حتى عام 2027م.

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وعقب التوقيع، تحدث صاحب الـ58 عامًا لوسائل الإعلام معربًا عن فخره بالعمل في المملكة، ومجيبًا عن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع حاليًا: كيف سيتعامل مع سيطرة اللاعبين الأجانب بشكل كبير على دوري روشن، وتهميش اللاعب المحلي؟

وقال مانشو، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أشكر الاتحاد السعودي لاختياري لهذا المنصب، فخور بوجودي هنا، عملنا بدأ من الأيام الماضية، فقد شاهدت بعض المباريات، والأيام العشرة المقبلة مهمة لرؤية المزيد من اللاعبين".

وحول أزمة عدم مشاركة اللاعبين المحليين بصفة أساسية في ظل سيطرة الأجانب على الدوري، علق: "في إيطاليا ليس لدينا عدد كبير من اللاعبين الأساسيين للاختيار من بينهم كما هو الحال في السعودية، لكن حاليًا لدينا الوقت الكافي، لتقييم اللاعبين والاختيار، بجانب إيماننا بالمواهب الشابة، وأعلم جيدًا أن المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لديه الكثير من اللاعبين المميزين، الذين يمكننا الاستثمار بهم.

"في إيطاليا جاء الأجانب وحسنوا من جودة اللاعب المحلي، التلقيح بين الأجانب والمحليين مهم، لذلك الوضع الحالي فرصة جيدة لتحسين جودة اللاعب السعودي، ونمتلك الوقت الكافي للتطوير، أثق تمامًا فيما أقول، ففي إيطاليا كان الاختيار صعبًا أيضًا، وعملنا وقتها على الاستثمار في الشباب، أثق أنني سأجد في السعودية مواهبًا جيدة".

وواصل: "أنا لست ساحرًا، لكن خطتنا هي أن نعمل على تحقيق الإنجازات لإسعاد الشعب السعودي، نريد تحقيق المزيد والمزيد، ولدينا مواهب مميزة ستساعدنا على ذلك، ومن جانبنا سنعمل بكل قوة، المدير الفني السابق قدم عملًا رائعًا، واللاعبون حاليًا مستعدون للتطوير أكثر وأكثر، فعندما واجهت إيطاليا السعودية في عام 2018م، لاحظت تقدم الفريق بشكل كبير، الأداء تحسن بفضل المدراء المميزين".

وبسؤاله عن كأس آسيا 2024م، أوضح مانشيني: "تحقيق اللقب هو هدفنا، سنخوض 4 مباريات ودية، ولدينا قبل البطولة 20 يومًا للاستعداد".

المدير الفني الجديد للأخضر اختتم حديثه بتوضيح ما إذا كان سيتابع دوري الدرجة الأولى: "المتابعة بدأت الليلة، سنشاهد إحدى المباريات، وخلال الفترة المقبلة سنتابع المزيد، كي نحسن الاختيار لاعبينا".

يذكر أن مانشيني يقود الأخضر خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل في مارس 2023م، بطلب شخصي منه، بهدف قيادة منتخب بلاده في كأس العالم للسيدات، الذي ودعه من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام أستراليا في ركلات الترجيح.

SHAHID