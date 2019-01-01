مانشيني: قوام إيطاليا محدد ومجموعتنا في اليورو ليست سهلة

روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي يؤكد على صعوبة المجموعة التي وقع فيها فريقه.

أكد المدرب روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا على صعوبة المجموعة التي وقع فيها فريقه في بطولة كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ التي تقام في الصيف المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مانشيني وأكد خلالها أن الفريق يملك الكثير من الإيجابيات في الوقت الحالي لكنه يبحث عن التطور قبل البطولة.

وقال مانشيني: "المجموعة التي وقعنا فيها ليست سهلة كما يقول الجميع فالثلاث فرق التي وقعت معنا لا تملك ما تخسره، لكننا نملك الكثير من التفاؤل".

مانشيني: وقعنا في مجموعة متوازنة والتأهل غير مضمون

وأضاف: "منتخب سويسرا يملك نجومًا في عمر الشباب ويقدمون مستويات طيبة كذلك الحال مع ويلز، أما تركيا فحصلت على أربع نقاط من فرنسا في التصفيات".

وأكمل عن قائمة الفريق: "القوام الأساسي للفريق محدد لكن للو رأينا موهبة شابة تقدم مستويات جيدة سيكون ذلك مبهجًا بالنسبة لنا كما الحال مع باولو روسي الجديد".

وأنهى تصريحاته: "الفوز بكل المباريات ليس أمرًا سهلًا حتى عندما يتعلق الأمر بالمباريات الأقل قوة، لذلك نحن في حاجة لتغليب الإيجابية على أجواء المنتخب".

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي سيواجه نظيريه الإنجليزي والألماني وديًا بشهر مارس المقبل استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية.