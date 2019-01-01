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مانشيني: حلمي الفوز بكأس العالم وأمم أوروبا

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مانشيني يعيد بناء إيطاليا من جديد بعد إخفاق المونديال

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر مدرب إيطاليا روبيرتو مانشيني أنه يحلم بقيادة الجيل الحالي للتتويج ببطولتي كأس العالم وأمم أوروبا، مؤكداً أن الفريق يسير بالطريق الصحيح.

وتولى مانشيني تدريب إيطاليا بعد إخفاق الفشل بالتأهل لمونديال روسيا 2018، ولم ينجح بالتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال مانشيني مع "لاجازيتا": "نتبع المسار الذي وضعه أريجو ساكي، وغير به وجه الكرة في الثمانينيات والتسعينيات".

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وواصل: "أريد فريق يبادر ويهاجم دائماً، نقوم ببعضاً من هذا الآن، ولكن نحتاج لتحويل تلك الفرص إلى أهداف".

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أكمل مانشيني: "تدريب إيطاليا شيء عظيم ويحتاج طموحات على نفس القدر، أحلم بالفوز بأمم أوروبا وكأس العام على التوالي".

وختم مدرب إنتر السابق: "بعض الفرق فعلتها، ولا أرى مانعاً أن قوى عظمة مثل إيطاليا لا تقدر هي الأخرى على تكرار الأمر".

يذكر أن آخر تتويج لإيطاليا ببطولة كان في 2006 عندما فازت بكأس العالم بألمانيا.

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