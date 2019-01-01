مانشيني: تحدثت مع بالوتيلي وهذه مشكلة إيطاليا الوحيدة

ويسجل اعتراضه بشكل ضمني على قميص إيطاليا الغريب

تحفظ المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، على القميص الجديد الذي سيرتديه أسياد الدفاع للمرة الأولى في مباراة السبت المقبل ضد اليونان في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقال المانشيو في حديثه مع الصحفيين "أنا أفضل اللون الأزرق. لكن القميص الجديد سيكون غريبًا"، كونه يميل أكثر للون الأخضر، ليتماشى مع تصميمه المستوحى من عصر النهضة.

وعن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، قال "لقد أثبت يوفنتوس وإنتر أن السباق سيكون مختلفًا هذا الموسم، ومع وجود هذا الكم من اللاعبين الجيدين، سيتحسن مستوى لاعبينا. كونتي؟ كل شخص لديه أسلوبه، وفي إيطاليا نعيش بمزيد من الشغف والمبالغة في بعض الأحيان، وهذا لا تجده مثلاً في إنجلترا".

وفي رده على سؤال عن دي روسي، قال "وضعه مثل بوفون في مباراة هولندا، نكون سعداء عندما نمنح اللاعبين الكبار فرصة أخرى لتحية الجماهير، فعلنا ذلك معه لكنه أصيب، ودعونا ننتظر لنرى ما إذا كانت هناك فرصة للاتصال به مرة أخرى".

🇮🇹 الطليان أناقة بس ✨



المنتخب الإيطالي يعلن عن قميصه الثالث المستوحى من العصر القديم 👕



برأيكم .. كم من 🔟 ؟



( 📸 : @azzurri ) pic.twitter.com/ljJbmMrSPQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 7, 2019

كما تحدث عن ماريو بالوتيلي الذي لم يستعديه للقائمة التي ستواجه اليونان وليشتنشتاين في عطلة أكتوبر الدولية، قائلاً "لقد تحدث معه، وقلت له إنه ما زال بحاجة لخوض مزيد من المباريات. دوناروما؟ مشكلتنا الوحيدة تكمن في حراسة المرمى.. لدينا أربعة أو خمسة تقريبًا على نفس المستوى".