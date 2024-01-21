مانشيني بنبرة استياء واضحة: كرة القدم غريبة والسعودية ليست مرشحة للقب بل هؤلاء

المدرب الإيطالي ليس سعيدًا بالفوز والتأهل لدور الـ16

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بدت ملامح الاستياء والغضب على وجه روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي عقب مواجهة قيرغيزستان، وذلك رغم فوز فريقه بهدفين نظيفين وتأهله رسميًا لدور الـ16 في كأس آسيا 2023.

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الأخضر لم يُقدم مباراة كبيرة أمام خصمه، الذي لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ8 ثم بـ9 عند الدقيقة الـ52، خاصة على الصعيد الهجومي، إذ اكتفى بعدد قليل من الفرص الخطيرة وهدفين الثاني منهما بتسديدة فيصل الغامدي من خارج منطقة الجزاء والتي أخطأ حارس المرمى القيرغيزستاني التعامل معها، فيما كان محمد كنو قد سجل الهدف الافتتاحي خلال شوط الأول.

مانشيني تحدث لقناة الكأس القطرية عقب المباراة قائلًا في نبرة استياء واضحة "لعبنا مباراة جيدة لكننا كنا أفضل حين كنا 11 ضد 11، لعبنا ببطء وكنا نظن أننا قادرون على تغيير أحداث المباراة لكن كرة القدم غريبة".

وأضاف حول المرشحين للفوز باللقب "المنتخب السعودي ليس مرشحًا للفوز باللقب، بل لدينا اليابان وأستراليا وإيران وكوريا الجنوبية، فتلك المنتخبات الأربعة في مستوى عالٍ".

يُشار إلى أن الفوز رفع رصيد الأخضر إلى 6 نقاط في الصدارة مقابل نقطة واحدة لعُمان في المركز الثالث ليضمن التأهل لدور الـ16.

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