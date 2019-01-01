مانشيني بشرح الفارق بين التدريب الإيطالي والإنجليزي

مدرب منتخب إيطاليا يطالب بالانفتاح الثقافي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، أندية ومدربي الدوري الإيطالي بالتعلم من الثقافات المختلفة كما سبق له أن فعل في تجاربه الخارجية.

وقال مانشيني في حوار مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت:"نحتاج لفريقين أو ثلاثة يمكنهم المنافسة على لقب الدوري الإيطالي حتى النهاية ليرفعوا مستوى بعضهم البعض".

وأضاف:"لا يمكن تطوير اللاعبين بالوديات، يجب أن يشعروا بالضغط فكل مباراة تقود إلى التحسن. إنتر مثلاً يعرف بالمجنون كونه قادر على فعل أي شيء، يمكنه أن يهزم الأفضل على الإطلاق ويخسر أمام الأضعف، جودة اللاعبين وحدها لا تكفي".

وأوضح:"من السيئ أننا لا نرى لاعبين مثل إيدين هازارد (المنتقل مؤخراً إلى ريال مدريد) في إيطاليا. التجارب الخارجية كانت مهمة للغاية وأنصح الجميع بتجربتها، سواء إنجلترا أو تركيا أو روسيا".

وتابع:"حين وصلت لإنجلترا، مانشستر سيتي لم يكن قد فاز بشيء منذ زمن بعيد ويتم إذلالهم من قبل الجار يونايتد، لقد كان رائعاً أن نقلب التاريخ ونفوز بالألقاب خارج إيطاليا أيضاً. في الوقت ذاته يجب علينا الاعتياد على ثقافتهم وأساليب تدريبهم التي تختلف عنا".

واختتم:"نحن نهتم بالتكتيك للغاية، بينما هم يتدربون بدنياً كما يلعبون، بأقصى قوة وسرعة كما لو كان نهائي الأبطال، لهذا يحافظون على هذا الإيقاع الخرافي".

يذكر أن مانشيني سبق له تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي وجالاتاسراي التركي وزينيت سان بطرسبرج الروسي خارج حدود بلاده.