مانشيني على بعد خطوة من تجديد عقده مع إيطاليا

تحسن كبير للأتزوري تحت قيادة مانشيني

تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن روبرتو مانشيني في طريقه لتمديد تعاقده مع المنتخب الإيطالي بعد التألق الكبير وتحسن النتائج في الآونة الأخيرة.

وتولى مانشيني تدريب الأتزوري بعد فشل الفريق في بلوغ نهائيات مونديال 2018، وقاد الفريق حتى الآن لتحقيق العلامة الكاملة في تصفيات أمم أوروبا 2020.

مانشيني: تحدثت مع بالوتيلي وهذه مشكلة إيطاليا الوحيدة

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن عقد مانشيني يحتوي على بند تجديد تلقائي في حال ضمان الفريق التأهل للنهائيات الأوروبية التي تقام الصيف المقبل.

تجديد عقد مانشيني يعني أنه سيقود الفريق في النهائيات، بالإضافة لتصفيات كأس العالم قطر 2022 التي تبدأ في سبتمبر المقبل.

وتلعب إيطاليا أمام اليونان في الجولة المقبلة لتصفيات اليورو، والانتصار قد يكون كافياً لضمان العبور في حال تعثر الملاحق أرمينيا.