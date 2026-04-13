مانشستر يونايتد يُحرج نفسه على أرضه: بطاقة حمراء غريبة لليساندرو مارتينيز

تعرض مانشستر يونايتد مساء الاثنين لإحراج في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذ خسر صاحب المركز الثالث على جدول الترتيب على أرضه بنتيجة 1-2 أمام غريمه ليدز يونايتد. ونال ليساندرو مارتينيز بطاقة حمراء بسبب مخالفة نادرة الحدوث. وكانت تلك المرة الأولى التي يفوز فيها ليدز في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفوّق ليدز تماماً على مانشستر يونايتد في الشوط الأول. وبعد خمس دقائق فقط منح نواه أوكافور فريقه التقدم 0-1.

وحصل أوكافور نفسه بعد ذلك بقليل على الكرة مجدداً. لم يتردد وسددها على الطائر لتستقر في الزاوية البعيدة: 0-2 خلال ثلاثين دقيقة.

وقبيل الاستراحة كاد الأمر أن يزداد سوءاً مرة أخرى لفريق مايكل كاريك. فبعد ارتباك في بناء اللعب من سينّي ليمينس وليني يورو بدا أن دومينيك كالفرت-لوين سيتمكن من إدخال الكرة بسهولة، لكن مارتينيز أفسد ذلك في اللحظة الأخيرة.

بعد الاستراحة ساءت الأمور أكثر فأكثر بالنسبة لـ«الشياطين الحمر». لم يخلق الفريق شيئاً، وبعد مرور ساعة من اللعب اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين. إذ شدّ مارتينيز شعر كالفرت-لوين بشكل خفيف، وبعد تدخل حكم الفيديو المساعد اضطر لمغادرة الملعب.

بعد البطاقة الحمراء بدا أن مانشستر يونايتد وجد فجأة التكتيك الصحيح. فبعد أن اصطدم ماتيوس كونيا بالحارس أولاً، نجح كاسيميرو بعد دقائق في تسجيل هدف 1-2 برأسية من تمريرة برونو فيرنانديز.

وفي الدقائق الأخيرة حصل مانشستر يونايتد على عدة فرص كبيرة لإدراك التعادل، ولا سيما عبر بنيامين سيسكو ومانويل أوغارتي، لكنهما شاهدا على التوالي الحارس وكالفرت-لوين ينقذان الكرة من على خط المرمى.