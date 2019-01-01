مانشستر يونايتد يوقف مفاوضاته مع بالاس لضم بيساكا

مطالب كريستال بالاس المالية تعطل الصفقة

يعيش نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حالة تردد بخصوص صفقة التعاقد مع آرون وان بيساكا ظهير كريستال بالاس.

يونايتد سبق وأن تقدم بعرض قيمته 35 مليون جنيه إسترليني مع 15 آخرين كإضافات، ولكنه قوبل بالرفض.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت رغبة بالاس في الحصول على مبلغ لا يقل عن 45 إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضحت أن المفاوضات توقفت بين الطرفين منذ يوم الإثنين الماضي، لتردد يونايتد في التقدم بعرض ثاني.

اللاعب المتبقي على عقده 3 سنوات مع بالاس، متحمس للانتقال للشياطين الحمر، ولكن قيمة الصفقة تبدو المشكلة الأكبر.

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بالاس لا يشعر بأي ضغط للاستغناء عن لاعبه، ولكن مانشستر في ورطة لرغبته في تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وفي حالة تعطل المفاوضات بشكل نهائي، ربما يلجأ المدرب أولي سولشار للتعاقد مع ماكس آرونز ظهير نورويتش سيتي.