مانشستر يونايتد يواجه عقوبة الاتحاد الأوروبي بسبب خمور دي ماريا

مانشستر يونايتد قد يعاقب بسبب تصرفات جماهيره في حق لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يواجه مانشستر يونايتد عقوبة محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك على خلفية ما قامت به جماهيره في حق نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في تحقيق انتصار هام على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين للا شيء، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأثناء المباراة، هاجمت جماهير مانشستر يونايتد لاعب الشياطين الحمر السابق أنخيل دي ماريا نظرًا للطريقة التي كان قد رحل بها عن النادي.

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(🎥: IG/amsterdamcasuals) pic.twitter.com/3AncW8BKVw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وقذفت الجماهير زجاجات الخمر على اللاعب كما ظلت تلاحقه بالسباب طوال المباراة، وخاصة في كل لحظة يقترب فيها من المدرجات للعب ركلة ركنية.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا بشأن الواقعة، ومن المتوقع إصدار عقوبة بخصوص حرمان مانشستر يونايتد من جماهيره أو غرامة مالية.

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يذكر أن دي ماريا كان قد تألق بشكل لافت في مباراة الثلاثاء أمام مانشستر يونايتد، حيث صنع هدفي اللقاء لكيمبيبي وكيليان مبابي.