مانشستر يونايتد يهزم بيرث بثنائية في حضور بوجبا وغياب لوكاكو

في افتتاح الفترة التحضيرية للموسم الجديد

افتتح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحلته التحضيرية استعداداً للموسم الجديد، بالفوز على فريق بيرث جلوري بهدفين نظيفين.

المدرب أولي جونار سولشار قرر الاعتماد على مزيج من العناصر الأساسية والاحتياطية، وبعض النجوم الشباب لمنحهم الفرصة بالوديات.

يونايتد لعب بالحارس الأرجنتيني روميرو، أمامه رباعي دفاعي مكون من دالوت، توانزيبي، أشلي يونج وفيل جونز.

وبالوسط جاء أندرياس بيريرا، نيمانيا ماتيتش، تشونج، وثلاثي هجومي جيسي لينجارد ودانيل جيمس وأنطوني مارسيال.

دكة بدلاء الشياطين الحمر شهدت تواجد العديد من العناصر الأساسية، أبرزها بول بوجبا وسط شائعات رحيله حيث شارك بالشوط الثاني، ديفيد دي خيا، الوافد الجديد وان بيساكا، بينما غاب روميلو لوكاكو وسط التكهنات حول رحيله لإنتر الإيطالي.

الشوط الأول مر سلبياً بدون أهداف، قبل أن يلجأ سولشار لإجراء 11 تبديلاً، من ضمنهم وان بيساكا وماركوس راشفورد الذي افتتح التسجيل بعد دقائق من نزوله.

وبعدها بقليل نجح البديل الآخر جيمس جارنر من إضافة الثاني، ليضمن الفوز الودي الأول للشياطين الحمر.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يفتتح مشاركاته بالدوري الإنجليزي الموسم القادم، باللعب أمام تشيلسي على ملعب أولد ترافورد الأحد 11 أغسطس.