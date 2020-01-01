مانشستر يونايتد ينوي التعاقد مع قاتل ليفربول

ساؤول من الممكن أن يكون الأغلى في تاريخ مانشستر يونايتد

يبدو أن مانشستر يونايتد جاد في رغبته في إمكانية التعاقد مع اللاعب الإسباني ساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع لاعب وسط ملعب دفاعي ليكون بجانب الأسكتلندي ماكتومناي وأمامهم البرتغالي برونو فيرنانديز.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فأن المدرب أولي سولشاير يضع اللاعب في المراتب الأولى لرغباته الصيفية للموسم المقبل.

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ويستعد يونايتد لدفع 150 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة مع وجود احتمالية لرحيل الفرنسي بول بوجبا الصيف المقبل مقابل 100 مليون يورو.

مبلغ الـ150 مليون يورو الذي يسعى أتلتيكو لدفعه هو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وفي حال تمت الصفقة ستكون أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد.

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ووقع اللاعب الإسباني عقدًا طويل الأمد مع أتلتيكو في عام 2017 يستمر حتى عام 2026، قبل أن يسجل 4 مرات في 37 مباراة مع أتلتيكو هذا الموسم 2019 - 2020، بما في ذلك الهدف الوحيد له في ذهاب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر، ضد ليفربول في مدريد، قبل أن يحققوا الفوز في الإياب بنتيجة 3 - 2، بعد اللجوء للوقت الإضافي لتأمين مكانهم في ربع النهائي.

ساؤول ليس الهدف الوحيد لصالح يونايتد في الفترة القادمة ولكن جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند يعد من أبرز اللاعبين الذين يرغب يونايتد في ضمهم.