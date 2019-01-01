مانشستر يونايتد يُنافس برشلونة على جوهرة إنتر ميلان

اللاعب لفت انتباه الجميع مؤخرًا

تضع إدارة مانشستر يونايتد أعينها صوب لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، تأهبًا لتقديم عرض لفريقه في سبيل الحصول على خدماته بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مارتينيز قد لفت الأنظار إليه بقوة هذا الموسم بعدما سجل أربعة أهداف في أول ثمان مباريات رفقة الإنتر في الدوري، مع صناعته لهدفين، في الوقت الذي أحرز فيه هدفين أوربيين آخرهما في شباك بوروسيا دورتموند بالأمس.

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وبحسب ما أوردته تقارير صحفية من إنجلترا، فإن إدارة اليونايتد ترى في الدولي الأرجنتيني التدعيم المثالي لخط الهجوم في المرحلة المقبلة.

مانشستر يونايتد يُعاني في مركز المهاجم الصريح بعدما رحل روميلو لوكاكو إلى الإنتر الصيف المنقضي، وبعد إصابات أنتوني مارسيال وعدم إقناع ماركوس راشفورد، برزت أزمة واضحة لدى كتيبة أولي جونار سولشاير.

الإنتر سيواجه صعوبة واضحة للإبقاء على نجمه، إذ أكدت التقارير أيضًا أن برشلونة يضعه كالخيار الأول لخلافة لويس سواريز وسيكون هدفهم الأول في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن وكيل اللاعب قد أكد عزمه البقاء في النيراتزوري، غير أن الأمور تبدو في طريقها للتغير في ظل الأسماء الكبيرة المهتمة به.