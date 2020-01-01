مانشستر يونايتد يمدد تعاقد بول بوجبا ويتفادى رحيله مجانًا

نادي مانشستر يونايتد يقرر تفعيل البند الذي يسمح له بتمديد تعاقد لاعبه بول بوجبا لمدة موسم واحد فقط لإنهاء أطماع فرق أوروبا في النجم الفرنسي.

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يفعل البند الذي يسمح بتمديد تعاقد النجم الفرنسي بول بوجبا في صفوف فريقه لمدة موسم واحد فقط.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم عن طريق مراسلته في مانشستر يونايتد، حيث يسعى النادي للاحتفاظ باللاعب لأطول فترة ممكنة.

وسيسمح العقد الحالي لبوجبا بالاستمرار في صفوف مانشستر يونايتد حتى صيف 2022 بعدما كان عقده القديم ينتهي في الصيف الماضي.

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وانتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار التي تؤكد أن عدة أندية مهتمة بالتفاوض مع بوجبا من أجل ضمه مجانًا في الصيف القادم.

وكان بوجبا قد خرج بتصريحات مثيرة للقلق في الصيف الماضي عندما قال: "ربما حان الوقت من أجل خوض تحديات جديدة".

وأضاف بوجبا المزيد من النيران على تلك التصريحات مؤخرًا عندما قال: "كل لاعب يحلم باللعب لريال مدريد وأنا أيضًا أحلم بذلك، ربما في أحد الأيام".

جدير بالذكر أن ريال مدريد في مقدمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات بول بوجبا، ودخل برشلونة مؤخرًا على الخط بحسب تقارير عديدة.