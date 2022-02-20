مانشستر يونايتد يكسب وهو خارج الخدمة.. ماذا قدم رونالدو أمام ليدز؟

تكشف الأرقام أن كريستيانو رونالدو قدّم واحدة من أسوأ مبارياته مع مانشستر يونايتد، خلال فوز الشياطين الحمر على ليدز برباعية لهدفين.

وشارك الدون أساسيًا، إلى أن تم استبداله في الدقيقة 85، وبينهما لم ينجح في تقديم الأداء المأمول منه على الإطلاق.

رونالدو سدد كرة واحدة على المرمى، في الواقع كانت فرصة سهلة للغاية للتسجيل، بعدما مُررت له الكرة قرب خط المرمى، وبغرابة سددها في الحارس.

عدا ذلك، لم يسدد صاحب الـ37 عامًا سوى تسديدة واحدة تم اعتراضها، بجانب سقوطه في فخ التسلل مرتين.

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إجمالي عدد لمسات رونالدو في المباراة 28 لمسة فقط، وخسر الكرة في أربع مرات منهم.

تمريرة مفتاحية من الدون كانت في الهدف الثالث للمانيو، بينما فاز بالتحام من التحامين أرضيين مع مدافعي ليدز.

لم يكن أفضل أيام رونالدو بالطبع، لذلك أتى قرار المدرب رالف رانجنيك بإراحته قبل مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

رغم أن اليوم كان سيئًا للدولي البرتغالي، لكنه في الحقيقة كان جيدًا ليونايتد، الذي قدّم أداء جيدًا وفاز على عدوه التاريخي، ليدز، بالأربعة.