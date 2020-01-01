مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع كلوب بروج في الدوري الأوروبي

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اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع مضيفه كلوب بروج، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

الضيوف كانوا من بدأوا بالتسجيل في الدقيقة 15 عبر إيمانويل دينيس، ثم استطاع أنتوني مارسيال أن يُدرك هدف التعديل في الدقيقة 36.

ويبدو أن إيمانويل دينيس هو متخصص في هز شباك الكبار، حيث سجل 3 أهداف هذا الموسم في المسابقات الأوروبية، اثنان في شباك ريال مدريد وهدف اليوم في شباك الشياطين الحمر.

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بهذا يكفي كتيبة أولي جونار سولشاير التعادل السلبي في مباراة الإياب بالأولد ترافورد من أجل الوصول إلى دور الـ16، أو الفوز بأي نتيجة.

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وفي نفس التوقيت أُقيمت عدد من المباريات لحساب نفس الدور، ولعل أبرزها والذي شهد مفاجأة غير متوقعة كانت قمة آينتراخت فرانكفورت وسالزبورج النمساوي.

النادي الألماني استطاع أن يسحق ضيوفه برباعية لهدف، على الرغم من الذي قدمه النادي النمساوي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا عندما كان قريبًا للغاية من التأهل لدور الـ16 على حساب ليفربول أو نابولي.

كما استطاع سبورتينج لشبونة الفوز على إسطنبول بثلاثية لهدف، وواصل أياكس تراجعه الأوروبي هذا الموسم وهُزِم على يد خيتافي في الأراضي الإسبانية بهدفين نظيفين.

شاختار دونيستك انتصر أيضًا على بنفيكا بهدفين لهدف، بينما خيّم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة سيلتيك وكوبنهاجن، فيما كانت المفاجأة في تعادل إشبيلية خارج ملعبه مع يد كلوج 1907 الروماني بصعوبة بالغة بهدف لكل منهما أيضًا.