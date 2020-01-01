مانشستر يونايتد يكافئ مشجعه الصغير بعد رسالته لكلوب

مانشستر يونايتد يشعر بالفخر..

تفاعل نادي مانشستر يونايتد مع خطاب مشجعه الصغير، دارا جوردون، الذي أرسله إلى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، ليطالبه فيه بالتوقف عن تحقيق الانتصارات.

دارا، البالغ من العمر 10 سنوات، أراد من كلوب أن يُوقف انتصارات ليفربول كونه ينزعج منها؛ بسبب تشجيعه للشياطين الحمر، وهو ما دفع المدرب الألماني للرد عليه.

مانشستر يونايتد أبدى شعوره بالفخر، بوجود مشجع للفريق مثل دارا، إذ قررت إدارة النادي، دعوة الطفل الصغير وعائلته إلى ملعب أولد ترافورد.

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وقال المتحدث باسم مانشستر يونايتد: "لقد كانت محاولة جديدة لعرقلة ليفربول بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، نحن فخورون بأننا نمتلك مشجعًا يدعمنا مثل دارا".

من جانبه، أبدى دارا سعادته بدعوة مانشستر يونايتد، قائلاً: "هذه أخبارًا رائعة، الأجواء في أولد ترافورد ستكون عظيمة، أصدقائي سيشعرون بالغيرة حقًا".

ويقترب ليفربول، من تحقيق لقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عامًا، إذ يعتلي صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

ولم يخسر ليفربول في أي مباراة خلال الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد مرور 26 جولة (فاز في 25 وتعادل في واحدة).