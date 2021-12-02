مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على آرسنال بثلاثية في بداية رحلة تصحيح المسار

نجح مانشستر يونايتد، في حسم قمة الجولة الرابعة عشر، أمام آرسنال، لصالحه بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد.

وبعد فوز اليوم ارتفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 21 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 23 في المركز الخامس.

المباراة بدأت بضغط قوي من آرسنال، والخطورة ظهرت منذ الدقيقة الأولى، بعد ركنية قابلها بن وايت برأسية ولكن الدفاع يبعدها عن مناطق الخطورة في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 16 يسجل آرسنال الهدف الأول في المباراة، بتوقيع سميث رو الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تهيئة للكرة من محمد النني.

وحاول مانشستر يونايتد تسجيل هدف التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف، حتى قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين.

في الدقيقة 43، تمكن برونو فيرنانديش من تسجيل هدف التعادل للشياطين الحمر، بعد تمريرة رائعة من سانشو إلى فريد الذي مررها بالكعب إلى برونو والذي سددها على يسار رامسديل.

ومع انطلاق الشوط الثاني الذي كان أكثر إثارة من الأول، وتحديدًا في الدقيقة 51، أرسل راشفورد عرضية من الجانب الأيمن، قابلها رونالدو بتسديدة من لمسة واحدة سكنت الشباك.

ولكن سريعًا جاء الرد من لاعبي آرسنال، وبعد أقل من دقيقة مرر توماس بارتي الكرة إلى مارتن أوديجارد، الذي سدد تسديدة قوية سكنت شباك دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 68 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد، بعد تدخل قوي من أوديجارد، على فريد، وتقدم رونالدو لتنفيذ الكرلة ولعبها بنجاح في منتصف المرمى معلنًا عن الهدف الثالث لفريق والثاني له في المباراة.

وحاول لاعبو آرسنال العودة إلى أحداث المباراة، عقب الهدف الثالث، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق تمكن دي خيا من التصدي لكرة خطرة عن طريق اوباميانج.