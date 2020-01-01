مانشستر يونايتد يقضي على أحلام برشلونة وريال مدريد في ضم راشفورد

أنباء سارة لجماهير الشياطين الحمر

يستعد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد لربط مستقبله لفترة أطول مع النادي الإنجليزي، بالتوقيع على عقد كبير مع بداية العام الجديد.

راشفورد يقدم أفضل مستويات مسيرته في الوقت الحالي، حيث سجل 12 هدفًا لمانشستر يونايتد هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 23 سنة، مرتبط بعقد مع يونايتد حتى عام 2023، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن إدارة الشياطين الحمر، تريد الحفاظ على خدمات اللاعب بصفقة طويلة الأجل قبل يورو 2021 الصيف المقبل.

ويأتي ذلك بعدما جذب راشفورد أنظار العديد من عمالقة أوروبا الفترة الأخيرة، مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة.

الراتب الحالي لراشفورد يصل إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، ومن المتوقع زيادته بشكل ملحوظ بعد التجديد.

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ويطمح أولي جونار سولشاير في نجاح المفاوضات مع اللاعب الإنجليزي خلال شهر يناير القادم، لرغبته في الحفاظ على نجوم الفريق لأطول فترة ممكنة لضمان استقرار مشروعه.

جدير بالذكر أن راشفورد سجل 79 هدفًا في 234 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ تصعيده للفريق الأول مع النادي الإنجليزي.