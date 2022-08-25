مانشستر يونايتد يقدم عرضًا مغريًا لتخليص ريال مدريد من "منبوذ أنشيلوتي"

يجهز نادي مانشستر يونايتد عرضًا لريال مدريد من أجل لاعبه الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، وسط إعجاب المدرب الهولندي إريك تين هاج بإمكانيات الأعسر الموهوب.

يونايتد يفتح أكثر من اتجاه هجومي فيما يتعلق بصفقاته، خصوصًا مع احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو عن أولد ترافورد خلال الأيام المقبلة، واقتراب وصول كل من أنتوني وكودي جاكبو من الدوري الهولندي.

لكن أتى اسم أسينسيو البالغ من العمر 26 عامًا ليمنح خيارات أكثر لكتيبة تين هاج، المنتشي بالفوز على ليفربول 2-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن العرض الذي يستعد مانشستر يونايتد لتقديمه يصل إلى حدود 28.5 مليون يورو من أجل أسينسيو، الأمر الذي سيكون ريال مدريد متطلعًا لتلبيته.

يتبقى عام في عقد أسينسيو مع ريال مدريد، ويبدو بعيدًا للغاية عن خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، لذلك يدرس ريال مدريد إخراجه الآن إذ يعد وقتًا مثاليًا لخطوة من هذا النوع.

يذكر أن أسينسيو قد وصل إلى ريال مدريد قادمًا من مايوركا في 2014 وأعير مرتين إلى كل من مايوركا وإسبانيول وحقق مع ريال مدريد 14 بطولة من بينها 3 بطولات للدوري الإسباني و3 لدوري أبطال أوروبا و3 لكأس العالم للأندية و3 للسوبر الأوروبي و2 للسوبر الإسباني.