مانشستر يونايتد يفتح الباب على مصرعيه لريال مدريد للتعاقد مع سانشو

من سيظفر به في النهاية؟

زعمت تقارير من شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر يونايتد لن يدفع أكثر من 50 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد سانشو أحد أبرز اللاعبين في العالم على مدار آخر سنتين بعد تألق لافت للنظر بالقميص الأصفر والأسود منذ انضمامه إليهم في صيف 2017 من مانشستر سيتي نظير 8 مليون جنيه استرليني.

الدولي الإنجليزي أعلن في أكثر من مناسبة أن الموسم المنقضي قد يكون الأخير له مع دورتموند، وسط ترقب من عمالقة القارة وعلى رأسهم يونايتد وريال مدريد وكذلك تشيلسي.

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غير أن وبحسب "سكاي" فيبدو وأن مانشستر يونايتد في طريقه للخروج من الصراع للظفر بسانشو، فبالسعر الذي أقرته الإدارة موافقة دورتموند على بيع اللاعب ستكون مستحيلة.

ومن قبل، خرج هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، وأعلن أن قيمة سانشو لن تقل على 100 مليون يورو، في الوقت الذي شدد فيه على أن أزمة كورونا لن تتسبب في سرقة الأندية الكبرى لنجوم ناديه - على حد وصفه -.

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خروج يونايتد من صفقة سانشو بسبب القيمة المالية قد يفتح الباب أمام ريال مدريد للانقضاض على الصفقة، خصوصًا وأن صحيفة "بيلد" أشارت إلى أن النادي الملكي سبق وأن قدم عرضًا لكاي هافيرتس بـ80 مليون يورو، المبلغ القريب من طلبات دورتموند في سانشو.

على كل حال، فإن الفرصة القادمة ليونايتد لإقناع دورتموند بالسعر الموضوع حاليًا تكمن في صفقة جودي بيلينجهام، الذي سيوقع أول عقدًا احترافيًا مع ناديه بيرمنجهام، ويلقى اهتمامًا كبير من النادي الألماني وكذلك من الشياطين الحمر.

لذلك فقد يتم اتفاق ودي بين دورتموند ويونايتد على عدم زيادة ثمن بيلينجهام مقابل تخفيض سعر سانشو، وفي النهاية يرتدي صاحب الـ17 عامًا القميص الأصفر بينما يُحقق الدولي الإنجليزي حلمه بالانضمام إلى أولد ترافورد.

الجدير بالذكر أن عقد سانشو في دورتموند لا يزال ممتدًا حتى صيف 2022، كما أعلن مايكل زورك، المدير الرياضي للنادي الألماني أن ثمة محاولات قائمة حاليًا لإقناع اللاعب بالاستمرار في الموسم المقبل بسيجنال إيدونا بارك.