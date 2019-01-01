مانشستر يونايتد يفاوض لشبونة من أجل فيرنانديز

سجل تهديفي مميز للنجم البرتغالي الموسم الماضي

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي هذا الصيف.

أولي جونار سولشار يبحث عن بعض التدعيمات بوسط فريقه، بعد خسارة الثنائي مروان فيلايني وأندير هيريرا الأشهر الماضية.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت اهتمام المدرب النرويجي بالتعاقد مع فيرنانديز نجم لشبونة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة العروض المميزة التي قدمها البرتغالي مع فريقه، والتي توجها بسجل مميز من ناحية تسجيل وصناعة الأهداف.

لشبونة لا يمانع التخلي عن فيرنانديز هذا الصيف، ولكن في حالة وصول أي عرض لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني.

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فيديريكو فارانديس رئيس النادي البرتغالي، سبق وأن صرح مؤخراً بوجود مفاوضات مع اللاعب من أجل تحديد مصيره.

حقق كل شيء ممكن في كرة القدم بقميص برشلونة.. ولكن يبقى التحدي الأصعب للنجم الأرجنتيني هو تحقيق لقب لمنتخب بلاده 🇦🇷



لم يتبقى الكثير من الفرص أمام ميسي 👇 ⏳



كوبا أمريكا 2020 💫

كأس العالم 2022 💫 pic.twitter.com/I23BsEXhuW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

ونجح فيرنانديز في تسجيل 32 هدف في 50 مباراة بقميص لشبونة، في رقم مبهر للدولي البرتغالي باعتباره لاعب وسط.