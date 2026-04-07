مانشستر يونايتد يعلن خبراً كبيراً بشأن مستقبل هاري ماغواير

مدّد هاري ماغواير عقده لعام إضافي مع مانشستر يونايتد. وأعلن النادي الإنجليزي صباح الثلاثاء أن المدافع البالغ من العمر 33 عامًا قد وقّع على عقد جديد.

كان العقد السابق لماغواير سينتهي بعد هذا الموسم. والآن أصبح مرتبطًا بالنادي حتى منتصف عام 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وعبر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، علّق ماغواير على تمديد عقده: «إنه لشرف كبير أن أمثل مانشستر يونايتد. إنها مسؤولية أفخر بها أنا وعائلتي كل يوم».

وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي الذي خاض 66 مباراة دولية: «أنا سعيد للغاية لأنني سأتمكن من تمديد فترتي مع هذا النادي الرائع لتصل إلى ما لا يقل عن ثمانية مواسم، وأن أواصل اللعب أمام جماهيرنا العظيمة لخلق المزيد من اللحظات الرائعة معًا».

ويتطلع ماغواير إلى الموسم المقبل: «تشعر بالطموح والإمكانات لدى هذه التشكيلة الواعدة. إن الإصرار داخل النادي بأكمله على المنافسة على الألقاب الكبرى واضح للجميع، ولدي ثقة كاملة بأن أفضل لحظاتنا معًا ما زالت تنتظرنا».

تعاقد مانشستر يونايتد مع ماغواير في عام 2019 مقابل أكثر من 87 مليون يورو قادمًا من ليستر سيتي. وحتى الآن خاض 266 مباراة رسمية.

فاز ماغواير بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مع مانشستر يونايتد. ومع ذلك، شهد في السنوات الأخيرة أيضًا فترات صعبة.