مانشستر يونايتد يعزز قائمته للدوري الأوروبي بإيجالو

مانشستر يونايتد يركز على الدوري الأوروبي..

أدرج نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهاجمه الجديد أوديون إيجالو، ضمن قائمة الشياطين الحمر لمسابقة الدوري الأوروبي.

وانضم المهاجم النيجيري، من شانجهاي جرينلاند شينهوا الصيني إلى مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.

إيجالو، سيكون مستعدًا لخوض منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة الدوري الأوروبي، بقميص اليونايتد، أمام كلوب بروج البلجيكي، بالإضافة إلى الوافدين الجديدين برونو فيرنانديش وناثان بيشوب.

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وسبق وأن أبدى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته بالتعاقد مع إيجالو (30 عامًا)، قائلاً: "أنه نوع مختلف من المهاجمين، فهو هداف قدير".

وأضاف المدرب النرويجي: "لديه حضور بدني، وسيمنحنا فرصة إراحة أنتوني مارسيال، وماسون جرينوود".

وتابع: "لدينا مباريات كثيرة أمامنا، ونريد الذهاب بعيدًا في مسابقتي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباريات البريميرليج، من المهم امتلاك نوع مختلف من المهاجمين".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة.