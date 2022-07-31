مانشستر يونايتد يعرض حل نهائي .. يخلص برشلونة من الدين ويضم دي يونج!

أخيرًا ظهر الحل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد لا يزال متمسكًا بضم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" وأكدت "ديلي ميل"، حيث أن النادي الإنجليزي مستعد لتعويض دي يونج عن راتبه المؤجل في برشلونة.

ويملك دي يونج ما يقارب الـ 20 مليون يورو كرواتب مؤجلة له في برشلونة، هي السبب في رفضه الرحيل بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتعويض اللاعب بمبلغ مالي كبير ودفع الرواتب المتأخرة له لدى نادي برشلونة، بالإضافة إلى راتب كبير للغاية.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فالنادي يعرض في الوقت الحالي حوالي 500 ألف يورو بشكل أسبوعي للنجم الهولندي حتى ينضم لصفوفه.

دي يونج سبق له أن رفض الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد، وأكد على رغبته في الاستمرار رفقة برشلونة لأطول وقت ممكن.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة في حاجة لبيع دي يونج والتخلص من راتبه من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.