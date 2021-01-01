مانشستر يونايتد يطيح بوست هام من كأس إنجلترا بهدف قاتل في الوقت الإضافي

انتصار صعب للشياطين الحمر

نجح فريق مانشستر يونايتد في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على ضيفه وست هام بهدف دون رد في دور الـ16 من المسابقة.

مانشستر دخل اللقاء طمحًا في تخطي تعثره أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، حيث أضاع فرصة الفوز في اللحظات الأخيرة.

المدرب أولي جونار سولشاير، قرر الاعتماد على دين هندرسون كحارس مرمى، ومن أمامه أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكتور لينديلوف، وآرون بيساكا.

وفي خط الوسط لعب نيمانيا ماتيتش، فريد ودوني فان دي بيك، وفي الهجوم الثلاثي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وميسون جرينوود.

السيطرة كانت لصالح مانشستر حيث حصل على الكرة بشكل أكبر، ولكنه لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى الهامرز.

صعوبة المباراة دفعت الأمور إلى شوطين إضافيين، بعد فشل كل المحاولات للوصول إلى المرمى، حيث لم يترجم يونايتد سيطرته في الوقت الأصلي.

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سكوت مكتوميناي نجح في فض الاشتباك أخيرًا، بتسجيله هدف المباراة الوحيد لصالح فريقه في الدقيقة 98 من زمن اللقاء.

وفي مباراة أخرى خرج بيرنلي من البطولة، بعد خسارته أمام بورنموث بهدفين نظيفين، ليواصل الفريق الهابط حديثًا لدوري الدرجة الأولى مشواره بالمسابقة.