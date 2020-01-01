مانشستر يونايتد يصرف النظر عن صفقة جريليش

بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يُعطل رحيل اللاعب

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التخلي عن فكرة ضم جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جريليش كان من الأهداف الرئيسية للمدرب أولي جونار سولشاير، من أجل تدعيم خط الوسط الفريق استعداداً للموسم القادم.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، تسبب ارتفاع سعر اللاعب بصورة ملحوظة.

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وهو الأمر الذي جعل سعر جريليش يصل إلى حوالي 88 مليون يورو، المبلغ الذي يرفض مانشستر دفعه، نظراً للمحاولات المستمرة لتوفير الأموال للصفقة الأكبر وهي التعاقد مع جادون سانشو.

المحادثات مستمرة بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند، حيث يعتبر سانشو هو الهدف الأساسي والأول لسولشاير بسوق الانتقالات.

دورتموند يطالب بـ120 مليون يورو، ولكن النادي الإنجليزي يحاول تخفيض هذا المبلغ، مع الاتفاق على صيغة مناسبة لتقسيمه إلى دفعات.

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وفي حالة فشل الصفقة، يأتي كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ، كخيار مناسب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يذكر أن الشياطين الحمر نجحوا مؤخراً في الحصول على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، ليضمنوا التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهو ما يرفع حظوظهم بشكل كبير في السوق.