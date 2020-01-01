مانشستر يونايتد يشترط الحصول على ثنائي يوفنتوس مقابل بوجبا

يحرص مانشستر يونايتد على التوقيع مع دوجلاس كوستا من يوفنتوس بالإضافة إلى قلب الدفاع ميريح ديميرال

يحرص مانشستر يونايتد على التوقيع مع دوجلاس كوستا من يوفنتوس بالإضافة إلى قلب الدفاع ميريح ديميرال

ويبدو أن صفقة يوفنتوس ومانشستر يونايتد التبادلية مازالت متوقفة على اللاعبين اللذين سيقبل بهما الشياطين الحُمر مقابل انتقال بول بوجبا .

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حيث قام اليوفي بعرض 30 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو وهو العرض الذي قوبل بالرفض.

وادعت صحيفة توتوسبورت أن الريدز يطمحون لضم دوجلاس كوستا رغم عدم مشاركاته بشكلٍ مستمر مع حامل لقب الدوري الإيطالي..

وعلى الرغم من أن باريس سان جيرمان يبدي اهتماماً بكوستا أيضاً، لكن الصحيفة أوضحت أن النادي الإنجليزي العملاق سيكون لديه أفضلية كبيرة للتوقيع معه وخصوصاً إذا أصبح أليجري مدرباً لباريس.

يذكر أن المدافع التركي حاليًا يتعافى من إصابة بالركبة كانت قد ألمّت به قبل التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا وأنه يقترب من العودة.